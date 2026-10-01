UPSC के 100 साल: पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित को सराहा, बोले- 9/11 जैसी बड़ी त्रासदी होने से बचाई

अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल घटी घटना के दौरान भारत के कैप्टन स्मित ने जिस धैर्य और वीरता का परिचय दिया, वह अद्भुत है। जैसा कि आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 जैसी त्रासदी होने से बचा लिया। स्मित के इस पराक्रम ने हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्मित के पिता भूपेंद्र, मां गीता और पत्नी सोनल से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया स्मित पर गर्व कर रही है। उन्होंने देशवासियों से कैप्टन स्मित के उत्तम स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करने की अपील की।