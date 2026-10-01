Form 6 Controversy: Form 6 विवाद पर राहुल गांधी के सवाल: EC में आदेश किसने दिया, TCS से बदलाव किसने कराया?

पूरे मामले में एक तरफ कांग्रेस कानूनी अधिकार और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं चुनाव आयोग यह स्पष्ट कर चुका है कि मूल Form 6 में संशोधन नहीं किया गया था। अब राहुल गांधी के TCS से जुड़े सवालों ने विवाद का दायरा और बढ़ा दिया है। फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने आए बयानों में यह स्थापित नहीं हुआ है कि किसी व्यक्ति ने TCS को कथित तौर पर दबाव में बदलाव करने का निर्देश दिया था। इसलिए इस सवाल का जवाब संबंधित दस्तावेजों, निर्देशों और अधिकृत रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगा।