SIR Voter List 2026: SIR पर घमासान के बीच O.P. Rawat का बड़ा बयान, Jairam Ramesh ने X पोस्ट से उठाए वोटर लिस्ट पर सवाल

Jairam Ramesh SIR: देश में मतदाता सूची को लेकर चल रही बहस ने अब नया मोड़ ले लिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने SIR से जुड़े घटनाक्रम और निर्वाचन आयोग के भीतर सामने आई असहमति को गंभीर बताया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव Jairam Ramesh ने अपने X पोस्ट के जरिए चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता, मतदाता नामों में बदलाव और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान ने उस बहस को फिर तेज कर दिया है, जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और मतदाता अधिकार तीनों केंद्र में हैं।