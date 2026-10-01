माओ से शी जिनपिंग तक: 77 साल में कैसे इतना ताकतवर बना चीन और भारत कहां रह गया पीछे

चीन दुनिया की करीब 92 प्रतिशत रेयर अर्थ मैग्नेट बनाता है, जबकि पांचवां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार होने के बावजूद भारत का हिस्सा वैश्विक उत्पादन में एक प्रतिशत से भी कम है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में चीन का रक्षा खर्च भारत के मुकाबले 3.6 गुना था। भारत ने 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7,84,678 करोड़ रुपये दिए हैं, जो जीडीपी का करीब 2 प्रतिशत है। लेकिन पेंशन हटाने पर यह 1.6 प्रतिशत रह जाता है। पिछले दस साल में पूंजीगत खर्च औसतन 27 प्रतिशत रहा, जबकि सिफारिश 40 प्रतिशत की है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020 से 2024 के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग की कमी और शोध पर कम खर्च बड़ी चुनौतियां हैं। इंटरनेशन मॉनिटरी फंड के अनुमानों के हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग चार से पांच गुना बड़ी है। प्रति व्यक्ति आय में भी यही अंतर दिखता है।