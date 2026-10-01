पंजाब में अमरिंदर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की अटकलों पर चरणजीत सिंह चन्नी का आया बयान, जानें क्या कहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान को सौंपी गई सचिन पायलट की रिपोर्ट के बाद वड़िंग के नेतृत्व में बदलाव का रास्ता साफ हुआ।