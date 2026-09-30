Punjab Election: खालिस्तान के मुद्दे पर घिरा वारिस पंजाब दे, व्यापक राजनीतिक विस्तार की राह में चुनौती

पार्टी में पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी निरंजन सिंह की महज चार दिन की मौजूदगी और फिर खालिस्तान के विचार को सार्वजनिक रूप से खारिज करते हुए पार्टी छोड़ने के फैसले ने इस राजनीतिक विरोधाभास को एक बार फिर सामने ला दिया है। दरअसल, निरंजन सिंह ने पार्टी में शामिल होने से पहले कई इंटरव्यू में कहा था कि वह खालिस्तान के पक्ष में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी के अंदर संविधान के खिलाफ किसी विचार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए।