ट्रंप-शी बैठक पर बोले एस जयशंकर, दोनों देश प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, भारत जोखिम घटाने और विकल्प बढ़ाने में जुटा

जयशंकर ने कहा कि हर देश अपने लिए सबसे अच्छा समाधान तलाश रहा है। जोखिम कैसे घटाएं? विकल्प कैसे बढ़ाएं? नए साझेदार कौन हों? मौजूदा साझेदारी से ज्यादा फायदा कैसे लें? आज हम एक कठिन वैश्विक स्थिति का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह देश प्रतिक्रिया देते हैं, आकलन करते हैं, खुद को ढालते हैं, नए समझौते और नए समाधान खोजते हैं। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकसित होती है। आज संयुक्त राष्ट्र इसी विकास का साक्षी है।