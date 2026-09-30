ICG और गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई: अरब सागर में 3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार

भारतीय तटरक्षक बल को खुफिया जानकारी के आधार पर अरब सागर में एक संदिग्ध नाव की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया था। इसके बाद समुद्री और हवाई निगरानी के जरिए नाव को लगातार ट्रैक किया गया। 25 सितंबर को लक्षद्वीप के पश्चिम में तटरक्षक बल ने संदिग्ध ईरानी नाव का पीछा किया। इसके बाद टीम ने नाव पर सवार लोगों को पकड़ लिया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए। इसके बाद नाव, उसमें सवार लोगों और जब्त सामान को सुरक्षा घेरे में मुंबई लाया गया।