NCERT ने बदला कक्षा 9वीं का मध्यकालीन इतिहास, नई किताब में क्या-क्या बदला? जानिए पूरी जानकारी

पुस्तक में आमेर के कछवाहा शासकों के मुगलों के साथ सहयोगात्मक संबंधों का संक्षिप्त जिक्र है, वहीं मेवाड़ में महाराणा प्रताप के अकबर के खिलाफ ऐतिहासिक प्रतिरोध पर विशेष खंड शामिल है। असम के अहोम साम्राज्य द्वारा मुगलों को हराने और सरायघाट के युद्ध में लाचित बोरफुकन की विजय का वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि विदेशी आक्रमणों का विरोध केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। मराठों के 'स्वराज्य' के विचार को एक स्वतंत्र और बाहरी नियंत्रण से मुक्त स्वशासित क्षेत्र के रूप में समझाया गया है। सिखों के आध्यात्मिक व राजनीतिक प्रतिरोध, सिख गुरुओं के बलिदान और मुगलों की धार्मिक नीतियों का उल्लेख है। वहीं आर्थिक तंगहाली और औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ जाटों के संघर्ष को भी शामिल किया गया है।