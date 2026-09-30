लश्कर-ए-तैयबा कमांडर हाशिम मूसा मारा गया, पहलगाम नरसंहार में भी था शामिल, सेना ने बरामद किया शव और हथियार

सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, हाशिम मूसा पहले पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (SSG) में पैरा-कमांडो रह चुका था। बाद में वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। पहलगाम हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 1,597 पन्नों की चार्जशीट में NIA ने हमले की साजिश में पाकिस्तान की भूमिका और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा तथा उसके संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) की भूमिका का जिक्र किया था। पाकिस्तान स्थित आतंकी और हैंडलर साजिद जट्ट का नाम भी आरोपियों में शामिल किया गया था।फिलहाल सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी है।