पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी ने राहुल गांधी की अजमल कसाब से की तुलना, कांग्रेस सेवा दल ने दर्ज कराई शिकायत

बता दें कि अनूप वर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और अजमल कसाब की तस्वीरों वाला एक कोलाज शेयर किया था। पोस्ट में पूर्व अधिकारी वर्मा ने लिखा- पूरे विश्वास के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि बाईं ओर वाला व्यक्ति भारत के लिए कहीं अधिक खतरनाक है। कोलाज में राहुल गांधी की तस्वीर बाईं ओर थी।