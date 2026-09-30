30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी ने राहुल गांधी की अजमल कसाब से की तुलना, कांग्रेस सेवा दल ने दर्ज कराई शिकायत

Rahul Gandhi Kasab Controversy: राहुल गांधी की अजमल कसाब से तुलना वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस सेवा दल ने साइबर शिकायत दर्ज कराई है। मामले को कानूनी माध्यम से आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Sep 30, 2026

Rahul Gandhi Kasab controversy

अनूप वर्मा ने राहुल गांधी की अजमल कसाब से की तुलना (Photo-X @FltLtAnoopVerma)

Rahul Gandhi Ajmal Kasab Comparison: सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व अधिकारी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आतंकी अजमल कसाब से तुलना की है। इसके बाद कांग्रेस सेवा दल ने साइबर शिकायत दर्ज कराई है।

बता दें कि अनूप वर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और अजमल कसाब की तस्वीरों वाला एक कोलाज शेयर किया था। पोस्ट में पूर्व अधिकारी वर्मा ने लिखा- पूरे विश्वास के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि बाईं ओर वाला व्यक्ति भारत के लिए कहीं अधिक खतरनाक है। कोलाज में राहुल गांधी की तस्वीर बाईं ओर थी।

इस पोस्ट के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे लोकसभा में विपक्ष के नेता की तुलना एक आतंकवादी से किए जाने का मामला बताया है।

‘कानूनी रास्ते से आगे बढ़ाया जाएगा मामला’

मामले में कांग्रेस सेवा दल की कानूनी इकाई की प्रतिक्रिया सामने आई। संगठन ने कहा कि शिकायत को उचित कानूनी माध्यमों के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी, उसके नेताओं या सदस्यों को निशाना बनाने वाले किसी भी कथित दुर्भावनापूर्ण या गैरकानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि वह ऐसे हर कथित गैरकानूनी कृत्य को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक पदों को बदनाम करना, कांग्रेस नेताओं की मानहानि करना या लोकतांत्रिक असहमति को आतंकवाद के साथ जोड़ना है।

संगठन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 19 का भी जिक्र किया। कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि यह अधिकार कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कांग्रेस सेवा दल के मुताबिक, मामले में संविधान, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और लागू साइबर कानूनों के तहत कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे।

संगठन ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

रिटायर्ड IAF अधिकारी ने भी जताई आपत्ति

पूर्व अधिकारी वर्मा की पोस्ट पर सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी सार्जेंट कर्मवीर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में साइबर शिकायत दर्ज कराई गई है और राहुल गांधी की तुलना एक दोषी आतंकवादी से किए जाने पर सवाल उठाया।

सिंह ने एक्स पर लिखा- आप लोकसभा में विपक्ष के नेता की तुलना एक दोषी आतंकवादी से कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सम्मान और शालीनता बनी रहनी चाहिए। सिंह ने लिखा कि विपक्ष के नेता की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ऐसी तुलना से बचना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में गहरे राजनीतिक मतभेदों की जगह है, लेकिन इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक संवाद की मर्यादा को प्रभावित करती है।

सिंह ने यह भी कहा कि वायुसेना में सेवा देने मात्र से किसी व्यक्ति को राजनीतिक टिप्पणी करते समय मर्यादा से परे जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

BJP का विपक्ष पर हमला, कहा- लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना बंद करे कांग्रेस, देश से मांगे माफी

ये भी पढ़ें
bjp

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 09:25 am

Published on:

30 Sept 2026 09:05 am

Hindi News / National News / पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी ने राहुल गांधी की अजमल कसाब से की तुलना, कांग्रेस सेवा दल ने दर्ज कराई शिकायत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form 6 से हटा विशेष घोषणा-पत्र, EC ने ECINET पोर्टल से किया बदलाव

Election Commission Form 6
राष्ट्रीय

Great Nicobar Project: कलकत्ता HC में जारी सुनवाई पर रोक लगवाने SC पहुंची मोदी सरकार, कांग्रेस ने बोला हमला

Great Nicobar Island Development
राष्ट्रीय

दिल्ली में रातोंरात लगे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते होर्डिंग, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक

CWC
राष्ट्रीय

ICG और गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई: अरब सागर में 3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार

Arabian Sea 3000 Crore Drugs Seized
राष्ट्रीय

ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता की हत्या पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा- ‘महाराष्ट्र में आम आदमी से नेता तक कोई सुरक्षित नहीं’

radeep Purnekar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.