ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता की हत्या पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा- ‘महाराष्ट्र में आम आदमी से नेता तक कोई सुरक्षित नहीं’

ठाणे में शिवसेना (UBT) के एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी ही एक घटना नागपुर में भी हुई थी, जहां इसी तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारे नेता और कार्यकर्ता बच गए। लेकिन ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या कर दी।