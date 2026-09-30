ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता की हत्या पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा- ‘महाराष्ट्र में आम आदमी से नेता तक कोई सुरक्षित नहीं’

शिवसेना (UBT) नेता की गोली मारकर हत्या
ठाणे में शिवसेना (UBT) के एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी ही एक घटना नागपुर में भी हुई थी, जहां इसी तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारे नेता और कार्यकर्ता बच गए। लेकिन ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या कर दी।
इस दौरान उन्होंने NCRB के आंकड़ों का भी हवाला दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं और हिंसा तथा हत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस की स्पष्ट विफलता है।
कांग्रेस नेता पाटिल ने कहा कि यह बेहद गंभीर स्थिति है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ज़मीन पर स्थिति यह है कि आम आदमी हो, कोई राजनेता हो या कारोबारी हर कोई असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह विफलता है। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते।
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