दिल्ली में रातोंरात लगे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते होर्डिंग, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक

Rahul Gandhi hoardings: आज इंडिया गठबंधन की बैठक है। इससे पहले दिल्ली में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए होर्डिंग व बैनर लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर विपक्षी नेताओं को लक्षित करते हुए संदेश लिखे हैं। होर्डिंग में लिखा है, जब विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही से काम करता है, हारते ही वह आरोप लगाने लगते हैं। केरल में जीते तो कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जीत में मददगार साबित हुआ, लेकिन हार में कहते हैं कि साल 2024 के आम चुनाव में छल किया गया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विदेशी धरती पर मौज मस्ती में चूर थे। 59 दिन बिहार कैंपेंन से दूर रहे। लेकिन जब जनता ने नतीजा सुनाया तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे।