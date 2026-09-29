BJP का विपक्ष पर हमला, कहा- लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना बंद करे कांग्रेस, देश से मांगे माफी

BJP Press Conference Voter Deletion: बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची और वोटों के काटने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में पहले भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और नए नाम जोड़े गए, लेकिन उस समय विपक्ष ने प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए।