LPU कैंपस में हुए हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रितपाल सिंह ने की NIA जांच की मांग

पंजाब के फगवाड़ा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू (Lovely Professional University - LPU) में 26-27 सितंबर 2026 की रात को हुए हिंसक हंगामे ने पूरे राज्य की सियासत को गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के अनुसार गर्ल्स हॉस्टल-3 में एक छात्रा के साथ किसी बाहरी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और बाद में उस छात्रा ने आत्महत्या कर ली। ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। वहीँ यूनिवर्सिटी ने इन्हें झूठा, बेबुनियाद और अफवाह करार दिया है, जबकि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इसके बाद से यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जो अब हिंसक हो गया है।