‘धर्मेंद्र प्रधान भी यही सोचते थे…’, केसी वेणुगोपाल ने SIR मुद्दे पर CEC ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल INDIA गठबंधन के दलों की एक बैठक है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहती है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से इस तरह का व्यापक आंदोलन चलाया जाए। हमें उम्मीद है कि कल गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। इसके बाद हम सभी मिलकर भविष्य में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करेंगे।

