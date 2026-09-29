Bengal Bypoll 2026: राहुल गांधी के डर से मिलन प्रधान को किया था गिरफ्तार, कांग्रेस प्रत्याशी को जमानत मिलने पर बोले अध्यक्ष शुभंकर सरकार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गौर किया कि मिलन प्रधान ने जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब वह हिरासत में नहीं थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई ठोस material पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि 2007 के बाद किसी अपराध के सिलसिले में प्रधान पुलिस को वांछित थे।