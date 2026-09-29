पंजाब में फिर गरमाया ड्रग्स का मुद्दा, BJP-कांग्रेस का AAP पर हमला, पुराने वादे बने सियासी हथियार

पंजाब के राजनीतिक इतिहास में ड्रग्स हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। हर बार नेता और वादे बदलते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत जस की तस नजर आती है। 2017 के दौर में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाथ में गुटका साहिब लेकर 4 हफ्तों में राज्य से नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ने की कसम खाई थी। 2022 के दौर में सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने 3 से 4 महीने के भीतर नशे को जड़ से खत्म करने का दावा किया था। अब 2027 की तैयारी के बीच बीजेपी 6 महीने से 2 साल के भीतर पंजाब को पूरी तरह ‘नशा मुक्त’ करने की समयसीमा की बात कर रही है।