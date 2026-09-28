LPU Protest: CM भगवंत मान सख्त, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश, DGP को मौके पर जाने के निर्देश

जालंधर के पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक हरिंदर गिल ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल कैंपस में पूरी तरह शांति है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉस्टलों में अशांति की जो खबरें आ रही थीं, वे केवल अफवाहें थीं। सभी हॉस्टलों की सघन जांच कर ली गई है।

पुलिस का कहना है कि घटना की सच्चाई जानने के लिए जांच तेजी से जारी है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और न ही आरोपी की पहचान हो सकी है। हालांकि, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।