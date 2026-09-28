West Bengal Politic: ममता की विपक्षी एकता की अपील पर दिलीप घोष का बड़ा वार, बोले- ‘अब कौन मानेगा उनकी बात?’

Mamata Banerjee Opposition Unity: पश्चिम बंगाल की राजनीति में विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की विपक्षी दलों को साथ आने की अपील पर राज्य मंत्री दिलीप घोष ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ममता के पिछले राजनीतिक रुख और चुनावी फैसलों का हवाला देते हुए उनकी मौजूदा पहल की गंभीरता पर निशाना साधा। इसी दौरान टीएमसी विधायक कुणाल घोष को लेकर भी दिलीप घोष ने तीखी टिप्पणी की, जिससे राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और बढ़ गया है।