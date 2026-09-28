LPU में छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र, पुलिस से झड़प के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित, SIT गठित

LPU Protest: पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्र प्रदर्शन के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़प की बात सामने आई है। पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीडन का मामला दर्ज कर सात सदस्यीय SIT गठित की है। वहीं, विश्वविद्यालय ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। गुस्से में आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख प्रशासन को इंटरनेट बंद करने के साथ-साथ पुलिस बल की तैनाती बढ़ानी पड़ी।