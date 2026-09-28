पहले बनाया एआइ का रास्ता, अब कह रहे हैं बचो

AI Risks: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का जीवन आसान बनाने के भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरा है। इस बीच एक नई रिपोर्ट में दिलचस्प बात सामने आई है कि लगभग आधे युवा तथ्यों की जांच के लिए अब किसी इंसान की तुलना में एआइ पर अधिक विश्वास कर रहे हैं। इस बढ़ती चिंता को देखते हुए रिपोर्ट के लेखकों ने सरकार से शिक्षा में एआइ के उपयोग के लिए 10 सूत्रीय योजना अपनाने का आह्वान किया है, जिसमें शिक्षा विभाग के भीतर एआइ पर एक त्वरित प्रतिक्रिया इकाई की स्थापना के साथ-साथ 100 एआइ चैंपियन स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क बनाना शामिल है।