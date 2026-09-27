राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था रिचार्ज का मुद्दा, अब 30 दिन वाले प्लान को लेकर दी जानकारी

दिसंबर 2024 में TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा प्लान देने को कहा था, जिसमें सिर्फ कॉल और SMS की सुविधा हो और जिसकी वैधता 365 दिन तक हो सकती है। इसके बाद कंपनियों ने कुछ प्लान जरूर लॉन्च किए, लेकिन ज्यादातर विकल्प 80 से 84 दिन या 336 से 365 दिन की लंबी वैधता वाले और महंगे रहे। कम समय के सस्ते प्लान ग्राहकों के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं, प्लान से डेटा की सुविधा हटाने के बावजूद उनकी शुरुआती कीमतों में कोई खास कमी नहीं देखने को मिली। इसे लेकर ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने के बाद TRAI ने अप्रैल 2026 में नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया। इस पर कंपनियों और अन्य पक्षों से सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया गया।