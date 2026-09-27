‘रुक-रुक कर हो रहे हैं युद्ध’, सेना प्रमुख ने बताया क्यों बदलनी होगी भारत की सैन्य रणनीति

आधुनिक सैन्य चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि आज के दौर में तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। महज कुछ सौ डॉलर का एक छोटा ड्रोन, लाखों-करोड़ों डॉलर के बड़े सैन्य प्लेटफार्म और टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है। सैन्य हथियारों को विकसित करने और उन्हें सेना में शामिल करने में सालों का वक्त लगता है, जबकि तकनीक कुछ ही महीनों में बदल जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ऐसे हथियार और उपकरण तैयार करने की है, जो सेना के उपयोग में आने तक अप्रचलित न हो जाएं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जो तकनीक हमारे पास है, वही दुश्मन के पास भी हो सकती है। इसलिए असली बढ़त इस बात से तय होगी कि हम दुश्मन की काट कितनी तेजी से खोजते हैं और खुद को बदलते हैं।