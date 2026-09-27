आरक्षण की होड़ के बीच अनोखी मांग, SC समुदाय बोला- हमें अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करो

हाल ही में IIT बॉम्बे में एक छात्र की आत्महत्या के बाद एक प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके विरोध में एनआईटी तिरुचिरापल्ली से पढ़े और अमेरिका की टेक कंपनी इंटेल में काम कर चुके अनंथन अय्यासामी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। तमिलनाडु के तेनकासी से ताल्लुक रखने वाले अय्यासामी ने साफ कहा कि उनका समाज देवेंद्रकुल वेल्लालर किसी भी सूरत में इस कानून का दुरुपयोग हथियार की तरह करने के खिलाफ है। अय्यासामी और उनके समाज का मानना है कि ऐसे कठोर कानूनों का गलत इस्तेमाल आपस में दुश्मनी और नफरत को बढ़ाता है। इस विचार का समर्थन जोहो (Zoho) के संस्थापक श्रीधर वेम्बू और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी किया है।