22 वर्षीय छात्रा निमिशा ठाकुरिया मौत मामला: हिरासत में साथी, मारपीट के आरोप; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

निमिशा के पिता दीप ठाकुरिया के मुताबिक, वह शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर से निकली थी। उसने अपनी मां से कहा था कि वह दोस्तों के साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रात बिताएगी। रात करीब 10 बजे भी उसने मां से बात की। उसने कहा कि वह हॉस्टल में ही रुकेगी। लेकिन रात करीब 2 बजे अचानक उसका फोन आया। पिता के मुताबिक, उसने मां से कहा कि उसके साथ मारपीट हुई है। उसने सीने पर मुक्का मारे जाने की बात भी कही। इसके बाद परिवार का उससे संपर्क नहीं हो पाया। कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।