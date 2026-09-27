माता-पिता को सरप्राइज देने निकले थे, रास्ते में हो गई अनहोनी! समृद्धि महामार्ग पर पति-पत्नी और 7 साल के मासूम की मौत

Maharashtra RoadAccident: छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी वजह से पुणे में रहने वाला एक परिवार बिना बताए अचानक अपने माता-पिता से मिलने और उन्हें सरप्राइज देने के लिए जालना के लिए रवाना हुआ था। लेकिन समृद्धि महामार्ग पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। चालक को झपकी आने के कारण तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में पति-पत्नी और उनके 7 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।