पालघर में बड़ा हादसा: रबर कंपनी की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, बचाव अभियान जारी

Maharashtra Accident: महाराष्ट्र के पालघर जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वाडा थाना क्षेत्र में विक्रमगढ़ रोड स्थित टीना रबर कंपनी में स्टोर रूम की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय कई मजदूर पास में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दीवार के मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौत हो गई।