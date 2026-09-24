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दिशा सालियान के पिता CBI को सौंपेंगे ‘सबूत’, परिवार के वकील बोले- ‘एजेंसी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे’

Disha Salian Death Case: दिशा सालियन के पिता सतीश सालियान आज CBI को पेन ड्राइव में कथित सबूत सौंपेंगे। परिवार के वकील निलेश ओझा ने वीडियो, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है।
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मुंबई

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Imran Ansari

Sep 24, 2026

disha saliyan case

दिशा सालियान और वकील निलेश ओझा, फोटो सोर्स- ANI

Disha Salian Case: दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता सतीश सालियान गुरुवार को मुंबई स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कार्यालय पहुंचकर एक पेन ड्राइव सौंपेंगे। उनके साथ वकील नीलेश ओझा भी मौजूद रहेंगे। परिवार का कहना है कि पेन ड्राइव में वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं। परिवार ने CBI से मामले में नामित लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है।

सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने ANI से बातचीत में दावा किया कि उनके पास कई ऐसे गवाह हैं, जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गवाहों का उल्लेख पहले ही CBI को दिए गए पत्र में किया गया है।

ओझा के मुताबिक, पेन ड्राइव में एक प्रत्यक्षदर्शी का वीडियो भी है, जिसमें कथित तौर पर घटना, दिशा के गिरने और शव को रखे जाने से संबंधित जानकारी दी गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ गवाहों के बयानों और CCTV रिकॉर्ड के बीच अंतर है। हालांकि, ये सभी दावे परिवार और उसके वकील की ओर से किए गए हैं और जांच में इनकी पुष्टि होना बाकी है।

‘डिजिटल सबूत भी जांच में अहम’

वकील नीलेश ओझा ने कहा कि हत्या जैसे मामलों में प्रत्यक्षदर्शी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने पर मोबाइल टावर लोकेशन जैसे डिजिटल साक्ष्य भी जांच में अहम हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि पेन ड्राइव में वीडियो, फोटो, बातचीत और फोन कॉल से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। ओझा ने CBI से जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव सौंपने की औपचारिकता पूरी होने के बाद एजेंसी को कानून के तहत आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

आदित्य ठाकरे समेत अन्य के खिलाफ लगाए आरोप

सतीश सालियान ने ANI से बातचीत में दावा किया कि उनके पास आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती से संबंधित सबूत हैं। हालांकि, इन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और किसी अदालत ने इन्हें दोषी नहीं ठहराया है।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के वकील अंशुमन सिन्हा ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट में सतीश सालियान का नाम नहीं लिया गया था। उनके मुताबिक, ठाकरे ने सिर्फ यह स्पष्ट किया था कि वह दिशा सालियान को न तो जानते थे और न ही उनसे कभी मिले थे। वकील ने कहा कि मामले की जांच आगे बढ़नी चाहिए और सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी।

500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस को लेकर भी विवाद

दिशा सालियान के पिता ने इससे पहले आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा था। ठाकरे की ओर से दिए गए जवाब में इस मांग को खारिज करते हुए कहा गया कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट सतीश सालियन को बदनाम करने वाले नहीं थे। ठाकरे ने माफी मांगने, पोस्ट वापस लेने या कोई रकम देने से भी इनकार किया है।

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी। उनकी मौत को शुरुआत में आकस्मिक मौत के तौर पर दर्ज किया गया था। मामले में अब CBI की जांच चल रही है और जांच एजेंसी के सामने सौंपे जाने वाले नए दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री की जांच अहम होगी।

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Updated on:

24 Sept 2026 02:08 pm

Published on:

24 Sept 2026 02:08 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिशा सालियान के पिता CBI को सौंपेंगे ‘सबूत’, परिवार के वकील बोले- ‘एजेंसी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे’

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