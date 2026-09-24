दिशा सालियान के पिता CBI को सौंपेंगे ‘सबूत’, परिवार के वकील बोले- ‘एजेंसी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे’

वकील नीलेश ओझा ने कहा कि हत्या जैसे मामलों में प्रत्यक्षदर्शी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने पर मोबाइल टावर लोकेशन जैसे डिजिटल साक्ष्य भी जांच में अहम हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि पेन ड्राइव में वीडियो, फोटो, बातचीत और फोन कॉल से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। ओझा ने CBI से जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव सौंपने की औपचारिकता पूरी होने के बाद एजेंसी को कानून के तहत आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।