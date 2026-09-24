CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष, संजय राउत ने कहा- संवैधानिक पद पर बैठा है ‘माफिया’

Form 6 Controversy: चुनाव आयोग के फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर विवाद और तेज हो गया है। शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की बात कही है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए संजय राउत ने दावा किया कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर ही ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के खिलाफ बगावत हो चुकी है। उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। राउत ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में ऐसा बदलाव किया गया है, जिसमें नए मतदाताओं से उनके माता-पिता और दादा-दादी के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं।