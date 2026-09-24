कैलाश मंदिर की नक्काशी देख हैरान हुए अभिनेता शेखर कपूर, बोले- गीजा के पिरामिड से भी बड़ा रहस्य

Shekhar Kapur OnKailasa Temple: महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में मौजूद कैलाश मंदिर अपनी विशाल संरचना और बारीक नक्काशी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। अब फिल्ममेकर शेखर कपूर ने इस प्राचीन मंदिर की निर्माण कला और उसकी अद्भुत सटीकता पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक ही चट्टान को काटकर इतनी विशाल संरचना तैयार करना और उसमें इतनी बारीकी बनाए रखना आज भी हैरान करने वाला है। उन्होंने इसकी सटीकता को गीजा के पिरामिडों से भी बड़ा रहस्य बताया।