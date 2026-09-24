‘ये कत्लखाना चला रहे हैं’, SIR विवाद पर संजय राउत का चुनाव आयोग पर हमला, बोले- दो चुनाव आयुक्तों ने सच्चाई सामने ला दी

Election Commission Controversy: चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का जिक्र करते हुए कहा कि देश उनके आभारी रहेगा कि उन्होंने इस मामले को सामने आने में मदद की और विपक्ष के उठाए सवालों को पुष्टि मिली।