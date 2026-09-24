Kolhapur: सहेली चिल्लाती रही, बचाने दौड़ी, पर ईयरबड बना काल! ट्रेन की टक्कर से 30 फीट हवा में उछली अनुष्का

Train Accident: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हातकणंगले में एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय छात्रा की जान चली गई। रेलवे ट्रैक के पास अपनी दो सहेलियों के साथ चल रही छात्रा को धनबाद एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह हवा में लगभग 30 फीट उछलकर दूर जा गिरा। हादसे में उसे गंभीर चोटे लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।