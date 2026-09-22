त्योहारों पर रेलवे का बड़ा तोहफा! 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाये, 23 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

Railway News: त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से चलने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों (Trips) को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के अनुसार, ये स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के विभिन्न शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। विस्तारित फेरों की बुकिंग 23 सितंबर से शुरू होगी।