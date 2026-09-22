22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

बेटे साहिल वाकोडे को खोने के बाद पछता रहे पिता, बोले- उसे IIT में रुकने की सलाह देकर गलती कर दी

Sahil Wakode Case: मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक के पिता ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क कर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए संबंधित लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rakesh Mishra

Sep 22, 2026

Sahil Wakode

छात्र साहिल वाकोडे। फाइल फोटो- पत्रिका

IIT Bombay Student Death: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे की कथित संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस जांच की गति पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक छात्र के पिता रवींद्र वाकोडे ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंचकर मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की अपील की है। क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे रवींद्र वाकोडे ने मीडिया से बातचीत में अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

'आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए'

उन्होंने सीधे तौर पर शिरीष केदारे और सूर्यनारायण डूल्ला का नाम लेते हुए कहा कि मेरी प्रशासन और पुलिस से गुजारिश है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और इसमें शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पिता ने साहिल की शैक्षणिक योग्यता का जिक्र करते हुए कहा कि वह बेहद होनहार छात्र था। आईआईटी एडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षा पास करना कोई आसान बात नहीं है और उसकी ऑल इंडिया रैंक इस बात का सबूत है।

मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान में उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। रवींद्र वाकोडे ने कहा कि वे उस पर झूठे आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि उसने चीटिंग की है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह वहां लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहा था। भावुक होते हुए पिता ने बताया कि साहिल पिछले कुछ समय से काफी परेशान चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने ही उसे समझाया था कि IIT में थोड़ा धैर्य रखे, इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। आज मुझे लगता है कि उसे वहां रुकने की सलाह देकर मैंने बड़ी गलती कर दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम परिजनों के बयानों और आरोपों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

सीबीआई जांच की मांग

इससे पहले कांग्रेस नेता और एमएलसी भाई जगताप ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल की मौत के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। छात्र के परिवार की ओर से संस्थान के डायरेक्टर और प्रोफेसर पर लगाए गए कथित जातिगत भेदभाव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान देश का गौरव हैं और इनमें इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन संस्थानों में देश के प्रतिभाशाली छात्र पढ़ते हैं और आगे चलकर देश की सेवा करते हैं। अगर इस मामले को लेकर लोगों के मन में किसी तरह का संदेह है तो सीबीआई जांच से स्थिति साफ हो सकती है।

Surat Crime: घर में अकेली देख शादीशुदा महिला का जेठ ने पकड़ लिया हाथ, विरोध किया तो दी जान से मारने की धमकी

ये भी पढ़ें
molestation case

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2026 06:39 pm

Published on:

22 Sept 2026 06:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बेटे साहिल वाकोडे को खोने के बाद पछता रहे पिता, बोले- उसे IIT में रुकने की सलाह देकर गलती कर दी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

रानी मुखर्जी की मां के निधन से टूटा परिवार, कृष्णा मुखर्जी को याद कर सेलेब्स ने जताया दुख

Rani Mukerji mother
मनोरंजन

जमुई हैरेसमेंट केस पर भड़कीं आयशा खान, बोलीं- ‘हैरसमेंट को कल्चर के पीछे छिपाना बंद करें’

Ayesha Khan Jamui case
मनोरंजन

महाराष्ट्र में ‘वोट चोरी’ का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात, मांगी बूथ-वार जानकारी

Harshvardhan Sapkal
मुंबई

पीछे से फोटो लेने वाले पैपराजी से बोलीं मानुषी छिल्लर, ‘बैक शॉट्स डिलीट कर दो’

Manushi Chhillar Back Shots:
मनोरंजन

‘काजी भाई ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया?’ Bigg Boss 20 में रीति तिवारी के बिहेवियर पर आवेज दरबार ने लगाई क्लास

Awez Darbar Qazi support
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.