बेटे साहिल वाकोडे को खोने के बाद पछता रहे पिता, बोले- उसे IIT में रुकने की सलाह देकर गलती कर दी

उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान में उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। रवींद्र वाकोडे ने कहा कि वे उस पर झूठे आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि उसने चीटिंग की है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह वहां लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहा था। भावुक होते हुए पिता ने बताया कि साहिल पिछले कुछ समय से काफी परेशान चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने ही उसे समझाया था कि IIT में थोड़ा धैर्य रखे, इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। आज मुझे लगता है कि उसे वहां रुकने की सलाह देकर मैंने बड़ी गलती कर दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम परिजनों के बयानों और आरोपों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।