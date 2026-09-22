Surat Crime: घर में अकेली देख शादीशुदा महिला का जेठ ने पकड़ लिया हाथ, विरोध किया तो दी जान से मारने की धमकी

पूछताछ में पुलिस के सामने बाइक चोरी की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, ध्रुव और मध्यप्रदेश निवासी एक युवती के बीच पिछले करीब छह महीने से प्रेम संबंध है। युवती ने ध्रुव से बाइक चलाना सीखने की इच्छा जताई थी। ध्रुव प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन तत्काल नई बाइक खरीदने की स्थिति में नहीं था। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका की इच्छा पूरी करने के लिए उसने दो दिन पहले एक अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी कर ली। चोरी की बाइक के साथ पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और वाहन बरामद कर लिया। जांच में आरोपी का इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।