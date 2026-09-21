Surat News: ‘बप्पा तो दिल में हैं, पहले अपने दोस्त को बचाना है’: युवाओं का यह फैसला आपकी आंखें नम कर देगा

दोस्तों के सामने सवाल था कि हर साल की तरह इस बार गणपति का बड़ा उत्सव करें या दोस्त के इलाज का खर्च उठाएं। उन्होंने बप्पा की स्थापना का कार्यक्रम रद्द कर दिया और उत्सव के लिए जमा किए गए करीब 1.50 लाख रुपए विकास के इलाज में लगा दिए। दोस्तों का कहना है कि भक्ति सिर्फ बड़ी सजावट और आयोजन का नाम नहीं है। जरूरत के समय किसी के काम आना ही सच्ची सेवा है। उनका कहना था कि बप्पा तो हमारे दिल में बसे हैं। इस अनुभव के बाद उन्होंने तय किया है कि भविष्य में गणपति बप्पा का आगमन तो होगा ही, साथ ही जरूरतमंदों की मदद और सेवा कार्य को भी उत्सव का हिस्सा बनाया जाएगा।