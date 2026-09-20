SIR नोटिस पर दिल्ली में सियासी घमासान तेज, हर्ष मल्होत्रा बोले- मतदाताओं को गुमराह कर रहे सौरभ भारद्वाज

मल्होत्रा ने कहा कि देश में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह पर मतदाता के तौर पर अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से किसी दूसरे स्थान की मतदाता सूची में दर्ज है और वह दिल्ली में मतदाता बनना चाहता है तो उसे पहले पुराने स्थान से अपना नाम हटवाना होगा। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी दिल्ली के मतदाताओं को SIR से जुड़े नोटिस जारी किए जाने को लेकर सोशल मीडिया में सामने आ रही गलत जानकारी पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा कि कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को ECINET में उनके आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए सिस्टम के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी होने का मतलब मतदाता सूची से नाम हटाया जाना नहीं है।