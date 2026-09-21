Delhi SIR: CEC ज्ञानेश कुमार के वोटर रिकॉर्ड पर साकेत गोखले ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Delhi SIR: दिल्ली मतदाता सूची के ड्राफ्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व सांसद साकेत गोखले ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के वोटर लिस्ट मैपिंग पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब मांगा है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से पूछा है कि दिल्ली की ड्राफ्ट SIR मतदाता सूची में ज्ञानेश कुमार की मौजूदा प्रविष्टि को पिछली SIR मतदाता सूचियों से किस आधार पर जोड़ा (मैप) गया है।