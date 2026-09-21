Hamid Ansari Controversy: हामिद अंसारी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार, बोले- भारत को लेकर गलतफहमी न फैलाएं

Hamid Ansari Statement: नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टिप्पणी पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ए.जी. नूरानी स्मृति व्याख्यान में अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने कथन का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के सामने चुनौती के तौर पर पेश किया। इसके बाद भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अंसारी के सार्वजनिक जीवन और संवैधानिक पदों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को लेकर ऐसी धारणाएं भ्रम पैदा करती हैं और इस पर स्पष्टीकरण जरूरी है।