जग्गा सिंह के जहर खाने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मान सरकार को घेरा, बोले- ‘क्या इसी के लिए पंजाब सौंपा था?’

जग्गा सिंह की घटना ऐसे समय सामने आई है, जब संगरूर में ड्रग्स को लेकर पहले से राजनीतिक विवाद चल रहा है। हाल में गुलजार सिंह की मौत को लेकर भी विपक्ष ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए थे। इस मामले में पंजाब पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच टीम बनाई है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है जग्गा सिंह के मामले में पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। उसके बयान दर्ज करने और मामले की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जग्गा सिंह का इलाज पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में चल रहा है। उसके लगाए आरोपों की जांच जारी है।