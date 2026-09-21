आडवाणी और जयशंकर को SIR का नोटिस जारी होने पर मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर साधा निशाना, जानें क्या कहा?

खरगे ने SIR के पहले तीन चरणों से जुड़े आंकड़ों का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.8 करोड़ मतदाता मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। खरगे के मुताबिक, यह संख्या 94.78 करोड़ मतदाताओं में से करीब 14.61 फीसदी है। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं के सूची से बाहर होने के मामले में जिम्मेदारी किसकी है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि एक तरफ VIPs के लिए प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, जबकि करोड़ों आम मतदाताओं के लिए खामोशी है।