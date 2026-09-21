International Peace Day: ‘युद्ध, जलवायु और विभाजन के बीच… कहां चली गई शांति, क्यों मनाया जाता है यह दिन

1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 36/67 के माध्यम से इसे स्थापित किया। हालांकि शुरुआत में इसकी कोई स्थायी तारीख नहीं थी। इसे सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में प्रस्ताव 55/282 के जरिए 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थायी तारीख घोषित किया। इसी प्रस्ताव में इस दिन को वैश्विक युद्धविराम और अहिंसा के अवसर के रूप में भी निर्धारित किया गया।