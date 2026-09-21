नेहरू युग का फैसला, जब तिब्बत से वापस लौटी भारतीय सेना, इंडिया ने कैसे खोया रणनीतिक पैर जमाने का मौका?

झाउ जब अपने विदेश मंत्री चेन यी, 29 अधिकारियों और सात पत्रकारों के दल के साथ अप्रैल 1960 में भारत पहुंचे, लेकिन कई दौर तक चली बातचीत के बाद भी सीमा विवाद पर कोई हल नहीं निकला। झाउ अक्साइ चीन को छोड़ने के बदले अरुणाचल प्रदेश देने का ऑफर लेकर आए थे। नेहरू अड़े रहे। नेहरू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सीमा विवाद का हल नहीं निकलने पर चीन भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। चीन ने 20 अक्टूबर, 1962 को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के पूर्वी और लद्दाख के पश्चिमी छोर पर बेहद सुनियोजित हमला कर दिया। सिर्फ तीन दिनों में ही चीनी सेना नेफा को फतह करते हुए अक्साई चिन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारतीय सेना को इतिहास में पहली बार पीछे हटना पड़ा।