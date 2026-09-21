J&K विधानसभा में जोरदार हंगामा, राज्य का दर्जा बहाल करने पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि सरकार को उम्मीद थी कि भाजपा सदस्य सदन में आएंगे और कामकाज में कमियां उजागर करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विषयों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, वे सभी प्रश्नकाल की सूची में दर्ज थे। विपक्ष के सदस्य पूरक सवाल (सप्लीमेंट्री प्रश्न) पूछ सकते थे और संबंधित मंत्री उनका पूरा जवाब देते। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सदन के भीतर केवल ड्रामा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष आगे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देगा।