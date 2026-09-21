‘हम शादी को कम से कम कुछ और महीनों के लिए टाल रहे हैं’, महंगाई और जंग के बीच ईरानी युवक की मजबूरी

तेहरान के रहने वाले सुभान और उनकी मंगेतर नादिया ने अलजजीरा को बताया कि कई सालों से साथ हैं और उन्होंने इस साल मार्च में शादी करने का फैसला किया था। उन्होंने नए घर के लिए सामान खरीदना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक सामान के दाम आसमान छूने लगे। जिस टीवी का बजट उन्होंने लगभग 23,000 रुपये (70 मिलियन तोमान) रखा था, वह बढ़कर 33,000 रुपये (100 मिलियन तोमान) से ज्यादा का हो गया। सुभान बताते हैं कि भले ही वे औसतन लोगों से अच्छा कमाते हैं, फिर भी इतने महंगे माहौल में शादी करना नामुमकिन लग रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी शादी कुछ महीनों के लिए टाल दी है।