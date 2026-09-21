US Iran Talks: ईरान पर अमेरिका का नया संदेश: परमाणु हथियार पर ‘नो डील’, बातचीत के दरवाजे अब भी खुले

Iran Nuclear Deal: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। इसके लिए वॉशिंगटन ‘अधिकतम दबाव’ जारी रखेगा। हालांकि, इसी कड़े संदेश के बीच तेहरान के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ईरान वार्ता में गंभीरता और सद्भावना के साथ लौटे।