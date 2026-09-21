US Iran war: ईरान ने अमेरिका को दी ‘बिना सीमा’ जवाब की चेतावनी, यमन की जंग से खाड़ी में मचा हड़कंप

US conflict: मध्य-पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि यमन में जारी संघर्ष ने क्षेत्रीय संकट को और गहरा कर दिया है। तेहरान ने संभावित अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बीच खाड़ी देशों ने टकराव रोकने और संप्रभुता के सम्मान की अपील की है।