ईरान ने दी धमकी – अगर अमेरिका या किसी सहयोगी देश ने की कोई गलती तो किए जाएंगे घातक हमले

ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होगी या नहीं, इस पर अभी तक अमेरिका की तरफ से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो दोनों देशों के बीच एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सिर्फ ईरान में ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए जाएंगे। इससे फिर से तबाही मच सकती है, क्योंकि अमेरिका जहाँ ईरान में सैन्य और ठिकानों को निशाना बनाएगा, तो वहीँ ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों के उन सैन्य ठिकानों पर हमले करेगा जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है।