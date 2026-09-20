मॉस्को के पास यूक्रेन के हमले के कारण तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट बीच रास्ते से इस्तांबुल वापस लौटी

दरअसल यूक्रेन की सेना ने देर रात मॉस्को ओब्लास्ट पर बड़े लेवल पर ड्रोन अटैक किया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की आक्रामक रणनीति में ड्रोन्स की अहम भूमिका है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस पर हमलों में ड्रोन्स का बहुतायत से इस्तेमाल कर रही है और इनकी लागत भी कम होती है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 1,600 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, जिनमें मॉस्को को निशाना बनाने वाले 450 ड्रोन भी शामिल थे। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों पर भी पाबंदियाँ लगा दी गईं। तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट TK407 (एयरबस A330-300) रविवार को स्थानीय समयानुसार तड़के सुबह 2:22 बजे इस्तांबुल से मॉस्को के व्नुकुवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रूसी एयरस्पेस में प्रवेश करने और मॉस्को के पास पहुंचने के बाद फ्लाइट को यू-टर्न लेना पड़ा और फिर उसकी लैंडिंग इस्तांबुल में कराई गई।