20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मॉस्को के पास यूक्रेन के हमले के कारण तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट बीच रास्ते से इस्तांबुल वापस लौटी

Russia-Ukraine War: रूस पर यूक्रेन के हमले की वजह से तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट को बीच रास्ते से ही इस्तांबुल वापस लौटना पड़ा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 20, 2026

Turkish airlines flight

तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट (Photo - ANI)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) की वजह से तुर्किश एयरलाइन्स (Turkish Airlines) की एक फ्लाइट को बीच रास्ते से ही यू-टर्न लेना पड़ा। दरअसल फ्लाइट मॉस्को (Moscow) जा रही थी। उसने रूस के एयरस्पेस में प्रवेश भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसे बीच रास्ते से ही इस्तांबुल वापस लौटना पड़ा।

यूक्रेन का ड्रोन अटैक बना फ्लाइट के यू-टर्न की वजह

दरअसल यूक्रेन की सेना ने देर रात मॉस्को ओब्लास्ट पर बड़े लेवल पर ड्रोन अटैक किया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की आक्रामक रणनीति में ड्रोन्स की अहम भूमिका है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस पर हमलों में ड्रोन्स का बहुतायत से इस्तेमाल कर रही है और इनकी लागत भी कम होती है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 1,600 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, जिनमें मॉस्को को निशाना बनाने वाले 450 ड्रोन भी शामिल थे। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों पर भी पाबंदियाँ लगा दी गईं। तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट TK407 (एयरबस A330-300) रविवार को स्थानीय समयानुसार तड़के सुबह 2:22 बजे इस्तांबुल से मॉस्को के व्नुकुवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रूसी एयरस्पेस में प्रवेश करने और मॉस्को के पास पहुंचने के बाद फ्लाइट को यू-टर्न लेना पड़ा और फिर उसकी लैंडिंग इस्तांबुल में कराई गई।

तुर्की और रूस के बीच उड़ानों पर पड़ रहा है असर

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तुर्की और रूस के बीच कई उड़ानों पर असर पड़ रहा है। मॉस्को आने-जाने वाली तुर्की की कम से कम 35 उड़ानों में देरी हुई या उन्हें रद्द कर दिया गया। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

यूक्रेन के हमले में 2 लोगों की मौत

यूक्रेन का यह हमला मॉस्को ओब्लास्ट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूसी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की। इस ड्रोन अटैक की वजह से मॉस्को ओब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग इस ड्रोन अटैक के कारण घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Sept 2026 06:16 pm

Published on:

20 Sept 2026 06:02 pm

Hindi News / World / मॉस्को के पास यूक्रेन के हमले के कारण तुर्किश एयरलाइन्स की फ्लाइट बीच रास्ते से इस्तांबुल वापस लौटी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का जेल में हुआ मेडिकल चेक-अप

Imran Khan
विदेश

ईरान की दो-टूक – ‘जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती, तब तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेंगे’

Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश

अफगानिस्तान में चार रोड एक्सीडेंट्स, 7 लोगों की मौत

Afghanistan car accident
विदेश

इमरान खान की बहन अलीमा खान को घर से किया गिरफ्तार, 27 सितंबर के प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई

Imran Khan update news
विदेश

रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, 1600 से ज्यादा ड्रोन दागे, कपोतन्या तेल रिफाइनरी में लगी आग

Moscow Drone Attack:
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.